Jan dropper valgplakaterne for klimaet

Jan Werner Mathiasen fører valgkamp for sine børns skyld.



- Mine børn sagde, at det var mit ansvar at gøre noget ved klimakrisen, fordi det er min generations skyld, at vi står midt i den.

Derfor vælger Jan Werner Mathiasen, der er folketingskandidat for Radikale Venstre i Nyborgs opstillingskreds, at bruge nul valgplakater i sin valgkamp.

Efter en snak om de udfordringer, hans fire børn står overfor på grund af et år med krig i Ukraine, inflation, klimakrise, energikrise og coronanedlukninger, blev han enig med sig selv om, at han blev nødt til at blive en aktiv politisk spiller.

Som folketingskandidat ser han det som sin fornemste opgave at bryde med traditioner og sikre den fremtid, hans børn skal leve i.

Derfor var det heller ikke en svær beslutning at fravælge brugen af plakater, da valget blev udskrevet.

- Mine børn bestemte med det samme, at jeg ikke måtte bruge plakater i min valgkamp, forklarer Jan Werner Mathiasen, og det passer ham fint, da det ifølge ham koster omkring 60.000 kroner at printe plakater, hvis det skal kunne rykke på noget.

- Jeg synes det er vildt at bruge så mange ressourcer på noget, som hænger i tre uger.



Fører valgkamp på cykel

I stedet for at bruge tid og penge på plakater, så cykler Jan Werner Mathiasen.

Bag cyklen har han en anhænger, hvor han har printet sine budskaber og sat et billede af sig selv, så mulige vælgere kan huske, hvem han er.

For han er slet ikke bange for, at hans fravær i lygtepælene vil føre til færre stemmer.



- Tværtimod tror jeg, at det giver mig en masse god opmærksomhed. Når jeg møder folk til debatter, får jeg kun positiv respons, siger Jan Werner Mathiasen.

Udover cyklen, har han også valgt slet ikke at køre i bil og at bruge pengene, som han sparer på plakaterne, på avisannoncer og svanemærkede flyers i stedet.

En klimapetitesse

Men ifølge Henrik Wenzel, som er forsker i grøn omstilling ved Syddansk Universitet, er fravalget af valgplakater en ”klimapetitesse”, fordi de er en del af vores demokrati og produktionen af valgplakater udleder relativt lidt CO2.

- Det er ikke noget at gå op i, i forhold til hvor lidt de fylder i vores hverdag. Selvfølgelig kan man argumentere for, at mange bække små kan føre til en forandring. Men man skal huske, at alt man producerer udleder CO2. Hvis man annoncerer på nettet i stedet for at hænge en valgplakat op, så koster det også CO2, fordi der skal bruges elektricitet til en server.

- Det bedste man kan gøre, hvis man absolut vil have, at valgplakater skal være miljøvenlige, det er at genbruge dem, siger Henrik Wenzel.

Men for Jan Werner Mathiasen handler det om det store billede og om fremtiden.

- Valgplakater hører til fortiden. Og jeg fører valgkamp for vores ungdom og mine børn, som er fremtiden.

