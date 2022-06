Jens måtte skifte mink ud med camping: - Jeg frygter, at de vil tørre ansvaret af på hinanden

Alle må tage deres straf

I over et halvt år har Minkkommissionen arbejdet med at undersøge og redegøre for myndigheders og ministres handlinger og involvering i beslutningen om, at alle mink i Danmark skulle aflives straks, som en del af bekæmpelsen af covid-19.

Torsdag fremlægger kommissionen sin beretning.

- Jeg er meget spændt på at se beretningen. Jeg har fulgt meget med, og jeg er bange for, at politikerne vil sige, at det var ikke så slemt og forsøge at tørre den af på hinanden.