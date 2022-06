Jesper Nielsen bryder tavsheden: - Jeg har ikke fået én eneste anmærkning i otte år

TV 2 Fyn har via mail og telefonopkald forgæves forsøgt at få Jesper Nielsen til at kommentere den kritik af hans udlæg, som Nyborg Kommunes økonomiafdeling og revisionsfirmaet BDO er kommet med.



Han har ikke ønsket at stille op til interview, men nu reagerer han på kritikken ved at sende en skriftlig kommentar til flere medier.

- Jeg har været ansat som helt almindelig medarbejder i Nyborg Ungdomsskole. Det vil sige, at alle mine dispositioner skulle godkendes af min leder. I praksis foregår det på den måde, at jeg afleverer mine bilag til skolens sekretær, der laver et bilag. Ungdomsskolelederen skal så underskrive det bilag, før jeg kan få refunderet mine udlæg, skriver Jesper Nielsen og fortsætter:

- Jeg har altid fået refunderet alle udlæg og har ikke én eneste gang i otte år fået en anmærkning for mine udlæg.

Han skriver videre, at han har "handlet i god tro, hvilket direktør (for skole- og dagtilbud, red.) Marianne Stentebjerg har bekræftet".

- Hvis mine udlæg ikke har været i overensstemmelse med Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, ville jeg gå ud fra, at mine ledere ville orientere mig herom.

- Det er aldrig sket, skriver Jesper Nielsen.

Serviceydelser fra søsteren

Et af økonomiafdelingens kritikpunkter er, at Jesper Nielsen som leder af ungdomsskolens musicaltalentskole har bestilt serviceydelser hos sin søster og svoger for 114.000 kroner.

Jesper Nielsen skriver, at han "naturligvis ikke" har ansat sin egen søster, men at idéen til musicaltalentskolen var søsterens, og at det fremgår af det oplæg, der blev lavet til Ungdomsskolen i december 2013.

- Det blev godkendt af den daværende leder, som ansatte hende. Hun har siden været den primære danseunderviser og koreograf, skriver Jesper Nielsen.

Han skriver videre, at søsteren, som sammmen med Jesper Nielsens svoger driver firmaet Heidi Scheibye/Scheibye Holding, "får nøjagtig samme takst for undervisning som alle andre undervisere, og når der har været honorarer i forbindelse med koreografopgaver". Det er også godkendt af ungdomsskolens leder som en del af forestillingens samlede budget.

- Det er meget almindeligt for musikere, scenekunstnere, komikere mv. at drive deres eget firma og arbejde som selvstændige, hvorfor man sender regninger i stedet for at modtage løn, skrive er Jesper Nielsen.

Han slutter sin skriftlige kommentar med, at han ikke har yderligere kommentarer, og det har dermed ikke været muligt for TV 2 Fyn at stille opfølgende spørgsmål.

I sin gennnemgang af økonomien undrer Nyborg Kommune økonomiafdeling sig over udlæg på i alt 540.000 kroner til Jesper Nielsen - heraf er der udbetalt 74.086 kroner i år.

Revisionsfirmaet BDO er hyret til at grave videre i bilagene.

Udover sin engagement i musicaltalentskolen under Nyborg Ungdomsskole var Jesper Nielsen indtil april medlem af byrådet i Nyborg. Han forlod politik, da det kom frem, at han tidligere havde forsøgt at købe nøgenbilleder af en 17-årig.