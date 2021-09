Johanne skal spille sit livs hovedrolle i Tivoli: - Det er helt sindssygt vildt

- Jeg har altid vidst, at det var noget af det, jeg skulle. Jeg har aldrig ville andet, selvom folk sagde, jeg skulle have en plan b, siger Johanne om de mange gange, hun har hørt, hun skulle tage på gymnasiet og videre på universitetet for at få sig en rigtig uddannelse.

- Det startede en modreaktion for mig, for nu skulle jeg bare vise dem, at jeg godt kunne det her.

Det var dog ikke bare sådan lige at modbevise den normale vej ud i livet. Johanne gik til optagelsesprøve i Fredericia fire år i streg, inden hun kom ind. Men da hun først kom ind, var hun ikke i tvivl. Det var det, hun skulle.