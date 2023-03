Justitsminister i samråd om situationen i fængslerne

Det står ikke godt til med Kriminalforsorgen. Der mangler personale til de danske fængsler, også i Nyborg, hvor antallet af fængselsbetjente er faldet markant gennem årene.

Det er bekymrende, lyder fra Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen.



- Vi har været på en tiårige deroute startende i 2013, og vi har ikke set kulminationenen endnu, fordi 2022 blev også et år, hvor vi blev færre, end vi var året før. Så desværre må vi sige, at vi kører stadigvæk ned ad bakke.



Justitsminister i samråd

Konservative og SF havde kaldt justitsminister Peter Hummelgaard (S) i samråd. For mange steder er der for få ansatte til for mange indsatte.

Under samrådet fremhævede justitsministeren en række initiativer, der er sat i gang. Blandt andet et psykologkorps til de ansatte og mere supervision. Det skal være med til at forbedre arbejdsmiljøet.

Hummelgaard fremhævede to tiltag, der skal give effekt med det samme. Øget belønning til ansatte, der tager en ekstra tjans i fængslerne. Og så de nyoprettede pop-up-uddannelser i blandt andet Esbjerg og Odense, der skal uddanne flere fængselsbetjente.

- Med de to nævnte initiativer og de mange andre bemandingsinitiativer i flerårsaftalen er der taget en række konkrete tiltag til at vende udviklingen. Men det kommer til at tage tid, og vi er nødt til at give bemandingsinitiativerne tid til at virke, sagde justitsministeren på samrådet og fortsatte:

- Løn spiller også en rolle for muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere. Og det er ikke nogen hemmelighed, at fængselsbetjentene er en af de faggrupper, der er udfordret, og som derfor er relevante at have for øje, når regeringen indkalder til trepartsforhandlinger om udmøntningen af flere midler til løn og arbejdsvilkår for offentligt ansatte, som vi har vanskeligt ved at rekruttere, sagde Peter Hummelgaard på samrådet.

Nyborg er presset

I 2005 var der 2012 fuldtidsansatte i Nyborg Fængsel. I januar 2023 er der kun 127 fuldtidsansatte til at varetage de samme opgaver.

Institutionschef i Nyborg Fængsel Henrik Marker kan også mærke, at antallet af fængselsbetjente går ud over hverdagen i fængslet.



Belægningen i Nyborg Fængsel er lige nu på 100 procent, hvilket betyder, at samtlige pladser er besat.

- Det er helt rigtigt, at Kriminalforsorgen generelt er presset på antallet af fængselsbetjente, og vi ønsker os nye kollegaer, så vi kan blive fuldt bemandet. I Nyborg Fængsel har vi også gennem de senere år oplevet et antal færre betjente, der er ansat, men de seneste otte måneder, siden sommeren, har vi været inde i en rigtig positiv udvikling, som primært skyldes initiativet med en midlertidig skole i Odense.

Det er selvfølgelig godt, men man må jo også forholde sig til det høje antal fængselsbetjente, der har været tidligere. Kan man ikke mærke en forskel, når der næsten er 100 færre betjente?

- Det er klart, der er en forskel i de opgaver, man løser. Vores hovedfokus er, at de indsatte og vores medarbejdere har en tryg hverdag. Så sikkerheden er vores førsteprioritet. Den går vi ikke på kompromis med. Så er der selvfølgelig nogle aktiviteter, de resocialiserende indsatser og tiden til at tale med de indsatte, når man er på vagt. Det er der mindre af nu, end der har været tidligere, og det kunne vi selvfølgelig godt tænke os at lave om på, siger Henrik Marker.

Det er benhårdt

Bo Yde Sørensen mener, at der er flere forklaringer på, at det står skidt til med bemandingen. Men en af dem er, at man fra politisk hold ikke har prioriteret Kriminalforsorgen tilstrækkeligt.

- Det er benhårdt arbejde at være fængselsbetjent, og vi har kollegaer, der bliver syge af at være her. Men vi må også være fuldstændig ærlige og sige, at skiftende ledelse i Kriminalforsorgen, skiftende regeringer på Christiansborg har også i ti år negligeret Kriminalforsorgen og har ikke fået serviceret og vedligeholdt maskinrummet. Og så er det ligesom med bilen derhjemme; hvis man ikke får serviceret og vedligeholdt, ja, så kan bilen pludselig ikke køre længere. Og det er der, vi står nu.

Hvis man ikke lykkes med at få Kriminalforsorgen på ret køl igen, hvad sker der så?

- Det er et godt spørgsmål. Vi har jo et retssamfund, der baserer sig på, at vi har et politi, der fanger nogle tyveknægte og nogle dommere i retssalene, der afsiger en dom og et fængselsvæsen, der så fuldbyrder den straf. Og vi kan jo ikke forestille os et samfund, hvor fængselsvæsnet er brudt sammen, og det er vi altså på randen af. Jeg kan ikke svare på spørgsmålet, for vi kan jo ikke have et retssamfund uden et fungerende fængselsvæsen. Altså sådan er verden ikke skruet sammen på de breddegrader, vi befinder os på.

TV 2 Fyn har tidligere fortalt om massiv mangel på ansatte i Nyborg Fængsel og hvordan det er svært at udfylde vagtplanen og kun ressourcer til det højst nødvendige.