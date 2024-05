Aktieselskabet bag Nyborg Havn, ADP har bedt Nyborgs byråd om at undersøge mulighederne for en stor udvidelse af Nyborg Havn. Det fortæller Nyborg Kommune i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen omfatter den potentielle havneudvidelse en trecifret millioninvestering og hundredevis af nye jobs, samt en havn med markant større kapacitet.

Et flertal i byrådet i Nyborg har besluttet at muligheden skal undersøges til bunds.

- En udvidelse af havnen rummer store muligheder og et kæmpe potentiale for Nyborg. Derfor har det store flertal i byrådet besluttet at gå helhjertet ind i at undersøge mulighederne grundigt. Vi ønsker at få alle detaljer på bordet, så vi har et grundlag for at vurdere, om og hvordan Nyborg Havn kan blive mere moderne, konkurrencedygtig og fremtidssikret, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Beslutningen kommer på baggrund af en orientering fra ADP, der har søgt byrådets opbakning til en forundersøgelse. Der er derfor ikke tale om en forhåndsgodkendelse, men nærmere en undersøgelse af, hvad det konkret vil indebære, hvis Nyborg Havn udvides og udvikles markant.



- En udvidelse af havnen i den her kaliber vil være den største erhvervsnyhed i nyere tid og kan skabe mange hundrede jobs. Derfor ønsker vi i byrådet at få afdækket alle aspekter af, hvad det vil indebære, udtaler Lone Smidt (S).