Kæmpe krise hos kendte foreninger - læner sig op ad konkurs

Det er ikke kun Nyborg Kommune, der slås med økonomiske udfordringer før næste års budget.

Det gør kommunens golfspillere og voldspillere også, og de har derfor søgt kommunen om hjælp til alvorlige økonomiske problemer.

Men der er problemer, der er langt mere akutte end Nyborg Kommunes, som næste år skal finde over 80 millioner kroner på budgettet.

Det fremgår af to ansøgninger til Nyborgs kulturudvalg, der holder møde i næste uge.

Læner sig op af konkurs

Skt. Knuds Golfklub læner sig op ad en konkurs, fordi klubben stadig skylder Arbejdernes Landsbank 13 millioner kroner for byggeriet af foreningens klubhus i 2009.

Ifølge klubbens formand Jørn Nielsen har banken lovet at eftergive otte millioner kroner af gælden, men det hjælper ikke klubben meget.

For klubben hænger fortsat på tilbagebetalingen af 4,8 millioner kroner.

- Tilbuddet er gældende indtil 31. december 2024. Er der ikke fundet en løsning inden da, vil klubbens engagement med banken blive opsagt, og klubben vil komme under konkursbehandling, hedder det i kommunens sagsfremstilling, der i øvrigt også fremgår af mailkorrespondancen med Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og kommunaldirektør Tim Jeppesen.

Golfbaner opsiges

Ved en konkurs vil lejeaftalerne for banerne blive opsagt.

Sct. Knuds Golfklub har anmodet Nyborg Kommune om at stille en garanti i forbindelse med optagelse af lån på 5,5 millioner kroner enten hos Kommunekredit, bank eller realkreditinstitut. Alternativt ønsker klubben, at Nyborg Kommune overtager klubhuset.

Men der er ikke megen hjælp at hente fra kommunen.

For det første kan kommunen kun stille garanti efter lånebekendtgørelsen for eksempel til forsyningsområdet. Skal golfklubben tilgodeses med en garanti, kræver det, at Sct. Knuds Golfklub klubhus omdannes til en almennyttig forening.

Desuden vil Nyborg Kommune skulle opkræve en årlig provision for en eventuel garantistillelse på baggrund af en risikovurdering af projektet, hvilket formentligt vil være relativ høj.

Rente på ti procent

Ud over et lån med løbetid på fem-10 år vil renten formentlig blive på ti procent. Desuden vurderes det, at golfklubben vil have problemer med at afdrage gælden til kommunen.

Kommunen afviser også at købe klubhuset og leje det ud til klubben.

Som optakt til mødet foreslår direktionen, at der ikke ydes tilskud til Sct. Knuds Golfklub, da der ikke er budgetmæssig dækning hos kommunen.

Sagen er ekstra penibel, da kommunen næste år støtter golfklubben med økonomisk hjælp til at afholde den prestigefyldte turnering Challenge Tour i 2025.

Voldspil med millionunderskud

På samme møde i næste uge skal udvalget behandle en ansøgning fra Nyborg Voldspil.

Nyborg Voldspil ønsker et ekstraordinært yderligere tilskud på 800.000 kroner i 2024 på grund af en meget vanskelig økonomisk situation.

Regnskabet viser et underskud på 1,1 millioner kroner i 2023 og der forventes et underskud på 500.000 kroner i 2024.

Billetsalget i sommeren 2023 udeblev på grund af vejret og gik over i historien som det dårligste billetsalg nogensinde for Nyborg Voldspil.

Yderst alvorlig situation

Nyborg Voldspil oplyser, at situationen i 2024 er yderst alvorlig. Bestyrelsen forventer, at driften i 2024 med lidt held går i nul, men på grund af fejl i opgørelser vedrørende et Covid-19 tilskud på 500.000 kroner, forventes et underskud på 500.000 kroner i 2024.

Afhængigt af billetsalget til sommerforestillingen "My Fair Lady", ser Nyborg Voldspil sig ind i at være insolvente i løbet af september måned 2024.

Nyborg Voldspil har allerede i 2024 modtaget 400.000 kroner i tilskud til foreningens aktiviteter.

Administrationen foreslår, at der ydes et ekstraordinært tilskud på 500.000 kroner til Nyborg Voldspil i 2024, som skal tilbagebetales inden udgangen af 2026.

Ingen garanti mod økonomiske problemer

Men det er ikke en garanti for, at der så er styr på finanserne.

Det bemærkes, at der med tildeling af et ekstraordinært tilskud på 500.000 kroner., stadig kan opstå likviditetsmæssige udfordringer, hedder det.

Nyborg Voldspil ejer ejendommen Slotsmøllen, som vil kunne sælges.

Ejendommen er værdisat til 2,7 millioner kroner, men det vil formentlig være en længere proces og vil have konsekvenser for Nyborg Voldspils fremtidige drift.

Ved et salg af ejendommen, vil Nyborg Voldspil skulle genhuses - formentlig i Nyborg Kommunes bygninger. Det kan resultere i yderligere udgifter for Nyborg Kommune, hedder det i sagsfremstillingen.