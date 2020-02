Kæmpeskib ligger stille i Storebælt: International strid stopper arbejdet

Opdateret Artiklen er opdateret med dronebilleder. Se videoen nederest i artiklen.

Hvis du for nylig har kørt over Storebæltsbroen, har du måske undret dig over, hvad det er for et kæmpestort skib, der ligger ud for kysten ved Nordenhuse og Nord for Sprogø.

I flere uger har trafikanter og togpassagerer, der krydser Storebælt, nemlig kunnet ane det enorme skib. Navnet på skibet er Solitaire, og det er et af verdens største rørlægningsfartøjer.

Kæmpen Solitaire er over 400 meter lang, 40 meter bred og ejet af det schweiziske redderi Allseas.

Siden december sidste år har det ligget i Storebælt på både syd- og nordsiden af Storebæltsbroen, oplyser vagtoperatøren ved Vessel Traffic Service Storebælt. Og de senest par uger har skibet ligget fast på den offentlige ankerplads nord for Sprogø.

Læs også Tour-arrangør: Storebæltsbroen er vigtig for, at løbet kommer til Danmark

Politiske stridigheder og sanktioner

Men planen med Solitaire var ikke, at den skulle ligge stille. Ifølge Vessel Traffic Service Storebælt var Solitaire på arbejde med rørlægning på Østersøen i forbindelse med Nord Stream 2, der er en rørledning til gas. Det russiske selskab Gazprom har lavet planerne om gasledningen i samarbejde med flere vestlige energiselskaber, som giver Rusland mulighed for at levere energi til Europa.

Gasledningen skal gå fra Rusland til Tyskland gennem Østersøen og vil altså passere gennem dansk farvand undervejs. Ifølge Jeroen Hagelstein, der er talsperson for Allseas, der ejer skibet, er arbejdet nu indstillet på grund af uenigheder mellem Rusland og USA.

- Det er korrekt, at vi var på arbejde i Østersøen for at lægge rør til Nord Stream 2, men den 21. januar indstillede vi arbejdet med det samme på grund af sanktioner fra USA, fortæller Jeroen Hagelstein.

Tiden i Danmark er blevet brugt til at fjerne alt materialet, som var på skibet i forbindelse med Nord Stream 2-projektet, forklarer Jeroen Hagelstein.

Læs også Skole vil gøre elever til eksperter i klimavenlig skibsdrift

Videre mod Norge

Solitaire har plads til en besætning på 420 mand. Selvom skibet ikke længere arbejder på Nord Stream 2, er der stadig mandskab om bord, der gør klar til skibets næste opgave for det norske energiselskab Equinor.

- Vi er i gang med at få leveret det materiale, vi skal bruge til vores næste opgave i Norge. Først når vi har fået dem leveret og har udskiftet vores besætning, flytter vi skibet videre, siger Jeroen Hagelstein.

Skibet rykker ifølge Jeroen Hagelstein videre om to til tre uger.