Kanonerne er tilbage i Nyborg - men affyringen må vente

På Volden i Nyborg er alle fire 18-pundskanoner tilbage på deres rette plads efter en større renoveringsopgave.

Dog må affyringen af de opdaterede kanoner vente lidt endnu, selvom det kribler i kommandøren for Nyborg Fæstnings Saluteringslaug, Ole Olsen, for at få lov til stryge en tændstik og sætte ild kanonerne.

- Nu håber vi, at vi får lov til at skyde med dem - og så skal vi få købt noget krudt. Det er sådan set det vigtigste, siger Ole Olsen efterfulgt af et grin.

En større renovering

Nyborgs kanoner skyder hvert år sommeren ind på Store Bededag, men det kræver altid en tilladelse fra Fyns Politi.