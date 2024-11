Katte-ekspert om kæmpe interesse for Røde Allan: - Den er meget mere end bare en kat

- Bliver for robotagtigt

Den enorme interesse kommer ikke bag på Michelle Garnier. Hun beskriver Røde Allan som et ikon for folk i Nyborg, og som af og til støder på katten på stationen.

- Hun får folk til at smile, siger hun og tilføjer, at den har dens egen kurv, hvor der står, at man ikke må fodre den.

- Folk har holdninger til hende, men at være ligeglad med Røde Allan er det værste. Det viser en form for følelsesforladthed og bliver for robotagtigt, siger Michelle Garnier.

- Så er du ikke et menneske, men en robot, lyder det lidt efter.

Men kan man ikke argumentere for, at det bare er en kat?

- Den er ikke bare en kat. Den får os mennesker til at være mennesker. Hvad ville så det næste være? At mennesker bare er mennesker, spørger katteadfærdsterapeuten ledende.