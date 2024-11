Kendis-katte vender hjem til overraskende syn

Hvis man som rejsende skal en tur forbi Nyborg Station, vil man støde på både flag med tilhørende hilsen til de to kendis-katte Røde Allan og Miti.

- Velkommen hjem til vores to banegårdskatte, (!!!) Røde Allan og Miti. Dejligt, at de er fundet i god behold, begge to, skriver DSB på et lille skilt.

Røde Allan har været savnet siden slutningen af oktober, men tirsdag kunne ejer Martin Stenmann meddele, at hunkatten var endelig var blevet fundet.

I dagene op til har der været enorm interesse for kattens pludselige forsvinden, da Røde Allan bliver anset som lidt af en ikon i den østfynske havneby.