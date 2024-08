Kendisgeder bruges i kampen mod dræber-planter

- Det er en ret bekostelig affære at have en havemand til at bekæmpe japansk pileurt. I Nyborg er vi heldige, at de steder hvor den findes, er det på ret afgrænsede arealer. Derfor kan gederne sættes målrettet ind og holde den i skak, fortæller Johanne Pagter Bastiansen fra Nyborg Kommunes Klima, Plan og Naturafdeling.

Gedernes formål er altså ikke at udrydde planten, men de er effektive i forhold til at forhindre den i at sprede sig.

- Gederne er også en mere sikker måde at bekæmpe planten på, for når den kommer ned i maven fordøjes den, og kan altså ikke sprede sig, når den kommer ud i den anden ende. Bruger man derimod en buskrydder kan små plantedele blive spredt og gøre at planten kan komme op igen nye steder, forklarer Johanne Pagter Bastiansen.

Startede med brombær

Da Johanne Pagter Bastiansen startede i Nyborg Kommune i 2021 var det som skovfoged. Dengang var det et stort problem for de 250 hektar skove i kommunen, at brombærkrat havde invaderet skovbunden mange steder.