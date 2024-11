Kendt tenor i front: Nu advarer international forening mod slotsprojekt

I flere spørgsmål til kulturministeren spørger Pia Kjærsgaard nu om dokumentation for projektets konsekvenser og for at "Nyborg Slot er blevet vurderet i forhold til eksisterende antikvariske standarder og praksis."

Hun vil ligeledes vide, hvilke foranstaltninger kulturministeriet agter at iværksætte for at sikre, at Nyborg Slots historiske og antikvariske værdi ikke lider skade, og hvilken vurdering der ligger til grund for at konkludere, at projektet er reversibelt - altså kan tilbageføres til den oprindelige tilstand - samt hvordan denne vurdering er dokumenteret og fagligt understøttet.

Også Enhedslistens Søren Søndergaard har stillet dette spørgsmål til ministeren.

Pia Kjærsgaard understøttes af partifællen Mikkel Bjørn, der bl.a. henviser til Europa Nostra og til en artikel i Byrummonitor i forrige måned, hvor pointen var, at A. P. Møller Fonden havde lagt pres på Kulturministeriet for at genindtræde med støtte til projektet med 80 millioner kroner.