Klara savner skolen, men: - Jeg kan bedre koncentrere mig hjemme

Elever i de små klasser vendte for to uger siden tilbage til klasselokalerne, men hvornår det samme sker for eleverne i 6. til 10. klasse er stadig uvist.

Derfor må Klara Nielsen, der går i 7. klasse på Danehofskolen i Nyborg, fortsat slå sig til tåls med fjernundervisning ligesom mere end 300.000 andre danske skoleelever.

- Jeg har vænnet mig til det nu. Jeg snakker med dem, jeg behøver at snakke med, og resten snakker jeg jo med, når vi er i klassen igen, siger hun.

Skoler landet over blev lukket ned 16. marts som et af regeringens tiltag imod spredningen af det ny coronavirus. 15. april kunne mange skoler så indlede en gradvis åbning for eleverne i 0. til 5. klasse. Dog med en række nye retningslinjer om blandt andet afstand og håndhygiejne.

Ro i klassen

Der er endnu ikke kommet en melding på, hvornår der bliver åbnet for de store klasser.

Det betyder, at Klara Nielsen stadig ikke ved, hvornår hun kan komme tilbage i klasselokalet. Men selvom hun savner klassekammeraterne, har hun også formået at få noget godt ud af den specielle situationen, coronavirusset har ført med sig.

- I vores klasse havde vi lidt problemer med uro, så her føler jeg, at jeg kan koncentrere mig mere. Der er ikke så meget larm, og så kan man lige tage en pause, når man vil, siger hun.

Gør du så det?

- Ja og nej. Jeg vil jo gerne have lektierne overstået med det samme og have så normal en hverdag som muligt, men jeg kommer til at gøre det en gang imellem.

Dagens undervisning foregår på YouTube i Sofaskolen, som tilbyder gratis virtuel undervisning til elever i 6. og 7. klasse. Hun skal sammen med en klassekammerat lave en opgave, der går ud på at udvikle en app. Kommunikationen foregår via Facebook.

- Her er der altid ro, så her kan jeg meget nemmere begynde lige med det samme og begynde på det næste fag, før jeg ellers ville begynde på det, siger hun.

Og effektiviteten gør, at hun hurtigt får overstået skolearbejdet.

- Jeg sover, til jeg vågner. Heldigivis er jeg vant til at vågne tidligt, så det er mellem otte og ni. Og så går jeg i gang med det samme og kan blive færdig ved middagstid, siger hun.

Lært at være alene

Nedlukningen af Danmark har også haft konsekvenser for fritiden. Klara Nielsen dyrker både styrketræning, linedance og badminton, men for tiden er det sat på pause.

- Jeg har i hvert fald lært at være med mig selv. Før havde jeg rigtig svært ved det, fordi jeg aldrig kunne finde på, hvad jeg skulle lave selv. Det kan jeg nu. Jeg kedede mig så meget. Jeg sad bare på mit værelse og så Netflix. Nu er jeg mere udenfor, og jeg snakker mere med mine venner, end jeg gjorde før.

Hvis hun ses med en ven, foregår det udenfor og med afstand.

- Det er mærkeligt, men man bliver helt glad indeni, når man ser dem rigtigt. Så mærker man virkelig, hvor lang tid man ikke har set hinanden, når man begynder at se hinanden igen, siger hun.

Partier vil have ældre elever tilbage i skole

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) afviste i weekenden, at lærere må samle elever i de ældre klasser - heller ikke hvis de lever op til retningslinjerne om afstand og hygiejne.

Den udmelding er blevet kritiseret af Konservative og DF, der ønsker, at man ser på muligheder på, at de store elever kan ses under forhold, der er sundhedsmæssigt forsvarlige.

SF og Venstre meldte for en uge siden også ud, at man gerne så nogle af de ældre elever tilbage i skolen, hvis det kan ske inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Og selvom Klara Nielsen har fået vendt den specielle situation til noget positivt, så håber hun snart at få klassekammeraterne at se igen.

- At være sammen med personer og se dem rigtigt er jo noget helt andet end det her. Normalt, når man er i klassen, så snakker man med alle. Her snakker man med få - dem man laver opgaver med.

- Det er så fedt, at de kæmper for, at vi kan komme i skole igen. Man finder ud af, hvor meget man savner skole, når man ikke er i skole, siger hun.