Klint ved Nyborg i fare for at styrte ned

I Teglværksskoven ved Nyborg kan de besøgende i øjeblikket ikke gå, hvor de plejer. Nyborg Kommune har nemlig valgt at afspærre en del af stien langs kysten, fordi de frygter, at kystskrænten styrter i havet.

Onsdag styrtede et stykke af Gals Klint i Lillebælt, men det er ikke kun i Middelfart, at de store vandmasser giver problemer ved kysterne. I Nyborg Kommune har en stigning vandstanden de senere år medført, at klinterne skrider.

I Teglværksskoven er den stigende vandstand i gang med at ødelægge skrænten langs kysten. For nyligt er et træ væltet ned på stranden, og det er nok ikke det sidste.

- Vi prøver at gennemgå træerne en gang imellem, og så fælder vi dem, som er i risiko for at vælte ned, siger driftsleder i Nyborg Kommune Bettina Fisker.

Læs også Klint styrtet i havet

Afsprærring er ikke nok

Stien langs kysten er blevet flyttet tættere skoven og længere væk fra skrænten. Afspærringen er tegnet op ved hjælp af sten. Alligevel er det ikke alle besøgende, som følger den nye sti.

- Vi kunne se, at det ikke var helt nok med stenene, så vi turde ikke andet end at sætte skilte op, som forklarede, hvorfor vi gerne ville have folk længere ind i skoven, siger Bettina Fisker og fortsætter:

- Pas på jer selv, og kom lidt længere ind i skoven, hvor stien viser vej.

De nye skilte skal gøre folk opmærksomme på, at afspærringen skal forhindre ulykker ved en eventuel nedstyrtning af klinten.

Læs også Vandskade: Din forsikring dækker ikke, medmindre ...

Her skete jordskredet: