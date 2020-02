Knækker handelscenter bymidte? Borgere gør klar til slaget om butikker på forurenet grund

Mandag aften er der borgermøde i Nyborg om den omdiskuterede Lynfrosten-grund, hvor et flertal af kommunens politikere har sagt ja tak til et lokalplanforslag, som indeholder et handelscenter.

Byens handelstandsforening er knap så begejstret som politikerne for, at en privat investor vil bygge 15.000 kvadratmeter med det de ser som en direkte konkurrence til Nyborgs eksisterende butikker.

Jeg tror det kan gøre byen mere fuldendt, så man ikke skal til Odense eller Svendborg Kristoffer Hansen, indehaver af Intersport i Nyborg centrum

Handelsstandsforeningen med formand Ulrik Nielsen i spidsen mener, at et center vil kvæle handlen i bymidten.

- Hvis der kommer et center der tager omsætningen, så tager den fra den indre by, mener han.

Det er Venstre-politikeren og formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Peter Wagner Mollerup ikke enig i.

- Vi får nogle butikker som vi ikke har i dag, og som nyborgenserne der i dag kører til Svendborg eller Odense for at handle i, fordi de ikke kan handle i dem i Nyborg.

- Min tro er, at den omsætning, den skal altså blive i kommunen, siger Peter Wagner Mollerup.

Kommmunen har fået lavet flere rapporter om, hvilken effekt et center vil have på bymidten. En af rapporterne viser, at store dele af byens handel vil flytte ud af bymidten.

Fakta Boringer har vist, at Lynfrosten-grunden er stærkt forurenet af blandt andet tjære og fenol, men en kortlægning fra Region Syddanmark har påvist, at der ikke er risiko for spredning, og at der derfor godt kan bygges på området. Se mere

Ifølge Ulrik Nielsen drejer det sig om, at mere end en fjerdedel af bymidtens omsætning vil forsvinde.

- Kommer vi til at miste 26 til 30 procent af vores omsætning, som der er skitseret, så knækker vi, siger handelstandsformanden.

Heller ikke her er Peter Wagner Mollerup enig og siger, at han ikke læser tallene på samme måde.

Samtidig har dagligvaregiganten Coop oplyst, at man vil investere 30 millioner kroner i Kvickly på Dronningensvej. Dertil kommer, at der er afsat 20 millioner kroner til byfornyelse i centrum.

- Det er på den korte bane 50 millioner, som gavner den nuværende midtby. Så det er vigtigt for mig, at sige at det her er ikke et enten eller, det er både og, siger Peter Wagner Mollerup.

Er det for investorens skyld?

Ulrik Nielsen savner til gengæld en forklaring på, hvem man ønsker at lave butikscentret på Lynfrosten-grunden for.

- Er det for investoren eller det for kunderne? Eller er det for de handlende eller er det for politikerne selv, man laver det?

- Det er sandelig for os allesammen, er svaret fra erhvervs- og udviklings-formanden.

Job er i klemme

Ulrik Nielsen er ikke ene om at frygte, hvad et nyt butikscenter kan betyde for bymidten.

Bodil Sørensen har sin arbejdsplads i klemme, som ansat i en butik i centrum. Hun har indsamlet flere end 750 underskrifter ind i protest med byrådets beslutning.

- Man kan gå rundt til butikkerne og spørge, hvordan de i dag kæmper mod nethandel og alt muligt andet, og så miste 23 procent af deres omsætning.

Fakta om lokalplanen I lokalplanen forventes det at butikkerne inden for bygrænsen samlet set vil opnå en øget omsætning på op mod 112 millioner kroner. Samtidig vil butikkerne på Lynfrosten-grunden trække kunder tilbage fra Odense - blandt andet Rosengårdcentret -, men også gøre et indhug på i nærheden af 26-28 procent af omsætningen i Nyborgs centrum. Butikkerne, som lokalplanen lægger op til skal bygges, må for dagligvarebutikker være mellem 750 og 1.200 kvadratmeter. Butikker med udvalgsvarer - altså specialbutikker, varehuse og stormagasiner - må derimod være mellem 750 og 15.000 kvadratmeter. Se mere

- Jeg synes det er fuldstændigt galimatias, siger hun og mener, at der kunne laves meget andet fornuftigt på Lynfrosten-grunden.

Hun tilføjer, at man kan lugte den forurenede grund fra, hvor hun bor, og mener ikke man skal bygge noget på grunden.

Til det svarer Peter Wagner Mollerup, at han bliver nødt til at have tillid regionens vurdering og miljølovgivningen, som giver grønt lys for byggeplanerne.

Handelstandsforeningens modstand er dog ikke et udtryk for alle butikkerne i bymidten. Indehaver af Intersport, Kristoffer Hansen, ser positivt på butikscentret.

- Jeg tror det kan gøre byen mere fuldendt, så man ikke skal til Odense eller Svendborg for lige at hente den der ekstra ting, som vi ikke har her i byen.

- Det gør, at man holder på handlen her i byen, siger Kristoffer Hansen.

Borgermødet afholdes mandag aften på Bastionen i Nyborg.

