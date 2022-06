Købte undervisning af søster for 114.000 kroner: Problematisk, mener ekspert

Når man er offentligt ansat, må man ikke være involveret i noget, som man selv eller ens nærmeste familie kan have gavn af.

Derfor er det ifølge lektor og kommunalforsker ved Danmarks Journalisthøjskole Roger Buch et problem, at det tidligere byrådsmedlem i Nyborg Jesper Nielsen, som leder af ungdomsskolens musicaltalentskole, har bestilt danse- og sangundervisning hos sin søster og svoger for 114.000 kroner.

- Jesper Nielsen skulle selv have råbt vagt i gevær og gjort opmærksom på, at der kunne være et problem her, siger Roger Buch.

Selv skriver Jesper Nielsen i et skriftligt svar til flere medier, at han ”naturligvis ikke” har ansat sin egen søster, og at han har ”handlet i god tro”, ved blandt andet at få udlægget til søsteren godkendt af den daværende leder af ungdomsskolen.

Udlæggene til søsteren er kommet frem, efter at Nyborg Kommunes økonomi- og digitaliseringsafdeling er gået i gang med at kigge Jesper Nielsens udgiftsbilag på over en halv million kroner efter i sømmene.



Burde have lavet en skriftlig vurdering

Roger Buch mener dog ikke, at forklaringen om, at lederen var bekendt med familieforholdet, frikender Jesper Nielsen for ansvar.

- Det er jo grundlæggende den enkelte medarbejder, der bedst ved, hvornår der kan være nogen interessesammenfald eller nogen interessekonflikter.

- Når det så er sagt, er det klart, at en leder også skal være opmærksom på det, og derfor er der også en klar diskussion og et problemfelt her, der handler om lederen, fordi lederen jo har været klar over, at det var to nærtstående familiemedlemmer, som var involveret her, siger Roger Buch.