Kommunaldirektør bad politikere lukke i - hvis pressen ringer, vidste I ikke noget

Kommunaldirektør Tim Jeppesens mail skulle forberede byrådspolitikerne på den kritik, der ventede, når først rapporten blev udgivet og opfordre til en ensrettet kommunikation:

"Efter Økonomiudvalget talte vi om, at det måske kunne være godt for alle i byrådet, at vi lige hjalp hinanden med at kommunikere sådan nogenlunde i samme retning, så vi ikke stritter i mange forskellige retninger."

"Jeg vedhæfter derfor et papir, som er tænkt som støtte til jer, hvis I bliver kontaktet af pressen. Det er inspiration og vejledning, ikke et forsøg på at styre jeres kommunikation i en bestemt retning," skriver Tim Jeppesen.