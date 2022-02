Kommunaldirektør i Nyborg sygemeldt med stresss

I forbindelse med fyringen kom det frem, at en whistleblower fra kommunen har anmeldt krænkelser i Nyborg Kommune i forbindelse med julefrokosten samt en krænkelseskultur i kommunen.

Marianne Stentebjerg fortæller dog, at der på ingen måde er sammenhæng mellem kommunaldirektørens sygemelding og den kommende undersøgelse af ledelseskulturen i kommunen, som whistleblowerens udmeldinger har foranlediget.



I stedet skyldes sygemeldingen et hårdt arbejdspres. Kommunen står blandt andet over for at skulle være målby ved sommerens Tour de France, der har sine første etaper i Danmark.