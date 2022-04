Kommune får kritik for 'uvildig' undersøgelse - borgmester afviser problemer

- For os handler det om, at det udbud vi har haft for at sikre, hvem der er det bedste bud til at løse opgaven, er der fuldstændig enighed om valget af Komponent. De er jo ikke interessevaretaget ligesom Kommunernes Landsforening. De ligger ude i eget selskab, så den del af det, er ikke noget der indgår overhovedet i vores tankesæt. Det er, at vi har ønsket en meget omfangsrig undersøgelse, og også så alle vores ansatte i hele organisationen kan føle sig trygge ved både spørgeskemaundersøgelsen, whistleblowerordningen og interviewrunder.

Føler ikke, det er usikkert

Nu siger du, at der også er interviewrunder. Er det alle medarbejdere I interviewer?

- Der er en spørgeskemaundersøgelse i gang, og ved siden af kan man henvende sig anonymt til Komponent til eventuelle interviews. Der er også mulighed for telefonlinje og whistleblowerordning. Undersøgelsen bliver lavet i armslængde, så man netop sikrer, at det giver det bedst mulige resultat. For vi vil gerne lave en kultur- og organisationsanalyse, som giver os en mulighed for at handle på det, der skal handles på, og netop have et fundament, hvor vi står på og kan komme videre fra den undersøgelse. Så der bliver gennemført en lang række tiltag, og det har vi bedt om at have eksterne til at gøre for os. Det er ikke sådan, at vi på nogen måde føler, at der er noget usikkert for os.