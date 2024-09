Kommune får varmet ørerne af socialminister: - Det er fortjent, lyder svaret

Nyborg Kommune får nu varmet ørerne af Social- og Boligministeriet for en mangelfuld og yderst kritisabel indsats i forhold til kommunens dårligst stillede.

- Det er ikke en overraskelse for os, at ministeriet er bekymret over den sagsbehandling, der har været på det specialiserede socialområde. Det var den samme konklusion, BDO-rapporten fastslog i december sidste år og som er anledningen til, at vi efterfølgende har igangsat en gennemgribende forandring af området, siger kommunaldirektør Tim Jeppesen og uddyber:

- Den praksis, der tidligere har været i socialafdelingen, fortjente kritik. Derfor har vi også for længst undskyldt overfor borgerne og byrådet har vedtaget en udviklingsplan til ca. 60 mio. kroner, der blandt andet skal give ekstra ansatte og flere målrette indsatser. Vi er derfor enige i kritikken, som vi tager alvorligt, mens vores primære opmærksomhed er på de nødvendige forandringer, vi er i fuld gang med at gennemføre på området.

Social- og Boligministeriet har bedt Ankestyrelsen undersøge sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde.

Nyborg Kommune har bedt ministeriet om at uddybe eller konkretisere deres bekymring og kritik, men afventer fortsat svar.

I stedet er Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne blevet bedt om at vurdere, om materialet giver anledning til at rejse en tilsynssag mod Nyborg Kommune.

- Vi deler ministeriets bekymring for de fejl, der tidligere har været i sagsbehandlingen og har derfor også for længst igangsat de nødvendige forandringer på området. Ankestyrelsens vurdering byder vi derfor også velkommen, mens vi retter vores fokus mod de tiltag, der skal sikre bedre service for borgerne nu og fremover, udtaler kommunaldirektør Tim Jeppesen.

Ifølge brevet fra ministeriet kan Ankestyrelsens tilsyn vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag og udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser.