Kommune tilbyder mundbind til alle elever med bus

Elever over 12 år, der kører med taxa eller bus til og fra skole i Nyborg Kommune, skal ikke længere selv købe mundbind.

Regeringen besluttede sidste fredag, at kommunerne skal levere mundbind til elever over 12 år, hvor kommunen betaler transporten mellem skole og hjem.

Men i Nyborg går de skridtet videre. Selvom det er forældrenes ansvar for de børn, hvor forældrene selv betaler transporten, har Nyborg Kommune valgt at give mundbind til alle eleverne alligevel.

Kommunen oplyser til TV 2 Fyn, at der ingen grund er til at gøre det mere administrativt besværligt, og så skal man heller ikke til at skelne mellem børnene.

Gælder ikke for børn under 12 år Kravet om brug af mundbind på alle tidspunkter i den kollektive trafik gælder ikke børn under 12 år samt personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser. Børn under 12 år er undtaget fra brugen af mundbind, da det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det ikke kan sikres, at mundbindet sidder tæt nok til ansigtet. Ligesom børn under 12 år heller ikke vurderes til selv at kunne tage mundbindet af og på.

Tilbuddet om mundbind gælder for alle børn i Nyborg Kommunes folke- og specialskoler. Det gælder ikke for de frie skoler og for 10. klassecenteret.

Man skal selv bede om dem

Kommunen udleverer type-I mundbind, som anbefales af sundhedsmyndighederne. De er dog klar over, at der kan være nogle, som foretrækker stofbind eller andre bestemte mundbind. Derfor udleverer skolen kun til de elever, som selv beder om det.

Kommunen oplyser, at hver elev får udleveret en pakke mundbind, så de har til cirka en uge. Kommunen har tillid til, at folk følger de retningslinjer, der er, og ikke udnytter tilbuddet fra skolerne.

Skulle der være nogle omstændigheder, der gør, at eleven skal bruge flere mundbind, vil kommunen løse det undervejs.

Kravet om mundbind gælder også i de tilfælde, hvor en klasse eller årgang kører til for eksempel svømning og på udflugter. Derfor vil skolen udlevere mundbind til alle elever, der skal ud og køre som en del af undervisningen.

Fra på mandag udleverer skolerne mundbind til de elever, der beder om det.