Konservative i Nyborg lurepasser: Oprydning på Lynfrosten er ikke et ultimatum

- Vi er et borgerligt parti og for os er det vigtigt, at vi fastholder et borgerligt flertal i Nyborg Byråd. Vi peger på Kenneth Muhs og vi er enige med Venstre på rigtig mange områder bare ikke omkring Lynfrosten, siger Michael Gertsen.

Er det et ultimatum for at pege på Kenneth Muhs, at der skal renses op?

- Vi må se, hvor mange muskler vælgerne giver os. Hvis vi får tre mandater og Venstre 10, kan det da godt være, at Muhs mener, vi så sammen skal kikke på lokalplanen for Lynfrosten igen, siger han til TV 2 Fyn.

Men er det ultimativt?

- Rigtigt gode venner lytter til hinanden. Det er god stil.

Men hvor gode venner er I? Konservative har jo indgået valgforbund med Nye Borgerlige og Liberal Alliance?

- Vi er borgerlige partier, og vi peger på Kenneth Muhs som borgmester.

Det lyder ikke som et ultimatum?

- Nu må vi se, hvor mange muskler vælgerne giver os. For os er det vigtigt, at der findes en løsning, og at der renses op, siger Michael Gertsen.



Kontant udmelding

Hos SF, der langt hen ad vejen var med til at udarbejde lokalplanen for området sammen med Venstre, er man mere kontant i forhold til, hvem der skal sidde for bordenden.

- Vi satte os sammen med Venstre for i det mindste at sørge for, at der ikke bliver bygget direkte ovenpå forureningen, men vi mener, der skal renses op, før der bliver bygget noget på grunden, og vi stemte også nej til den endelige lokalplan. Men vi er nødt til at have politisk lederskab, og hvis vi havde en borgmester, der gik i front sammen med de øvrige partier ligesom, vi har gjort med slotsprojektet, så kunne det rykke, siger Suzette Frovin, spidskandidat for SF til kommunalvalget.