Kontrol afslører igen fejl og mangler: Én chauffør får bøder for 46.000 kroner

Fyns Politi holder i øjeblikket ekstra godt øje med varebilerne, der færdes på de fynske veje.

Det skyldes en foruroligende kontrol i sidste uge, hvor politiet fandt en lang række fejl og mangler. Og derfor blev der rykket ud til endnu en kontrol torsdag, hvor resultatet var lige så nedslående.

Det siger næsten sig selv, at af nu to kontroller med rigtig mange alvorlige sager, så vil vores fokus på dette område fortsætte Anders Brahe, politikommissær hos Fyns Politi

To ud af tre chauffører indkasserede en eller flere sigtelser, mens der blev udskrevet bøder for omkring 120.000 kroner. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Torsdagens kontrol understreger desværre, at det her er et område, hvor både chauffører og vognmænd bliver nødt til at steppe op og for styr på tilladelser og sikkerheden i deres køretøjer. Vi havde en mistanke om, at der var plads til forbedring på området, men at der er så meget plads, synes jeg faktisk er rystende, siger politikommissær Anders Brahe i meddelelsen.

- Jeg kan kun sige, at vi fortsætter vores skarpe fokus på varebilerne, så der kommer styr på tingene. På bundlinjen handler det her om vores fælles trafiksikkerhed.

Sprituskørsel og manglende uddannelse

Der blev i alt foretaget undersøgelser af 15 biler og chauffører, der var blevet vinket ind ind til kontrol på motorvejen og de omkringliggende veje ved Nyborg.

Sigtelserne gik på alt lige fra manglende tilladelse til godstransport til kørsel uden førerret og spirituskørsel.

Og en enkelt chauffør kan se frem til bøder for i alt 43.000 kroner for både at mangle uddannelse og tilladelse til godstransport.

En anden blev sigtet for spirituskørsel, og her kan chaufføren se frem til en bøde på en nettomånedsløn ganget med promillens størrelse.

- Det siger næsten sig selv, at af nu to kontroller med rigtig mange alvorlige sager, så vil vores fokus på dette område fortsætte. Jeg kan kun på det kraftigste opfordre til, at både ejere og chauffører i varebilerne nu sætter trafiksikkerheden i højsædet og får styr på tingene, siger Anders Brahe.