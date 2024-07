Konvoj af lastbiler trillede ind på Ørbæk Marked

Sidst på eftermiddagen fredag kørte en lastbil-konvoj på omkring 80 lastbiler fra Nyborg til Ørbæk i den gode sags tjeneste.

Det er Foreningen De Skøre Chauffører, der står bag karavnen, som samler penge ind til børnene på H. C. Andersens Børne- og Ungehospital i Odense.

I de forreste lastbiler fik de børn fra børneafdelingen, som er friske nok, lov til at køre med. På Ørbæk Marked mødte dem et syn af vinkende børn og voksne.

- Vi vil gerne gøre en forskel. Vi kunne også vælge at donere vores penge til fodboldklubber eller sådan noget, men de her kære børn, der ligger på sygehuset, de har ikke selv valgt det liv, siger Dennis Trinkjær, der er lastbilchauffør og er med til at arrangere karavanen.

- Vores donation går til legetøj, nye legepladser, malerier og rullende computerskærme