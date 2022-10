Kort før stor valgdebat: 55-årig mand anholdt efter trusler mod gymnasium

Ifølge TV 2 Fyns reporter på stedet er gymnasiet spærret af med bånd, og i indkørslen holder op til 11 politibiler, som både er civile samt patrulje- og mandskabsvogne.

Klokken 09.30 ankom politiets hundepatrulje også til stedet.

Ingen elever

I følge TV 2 Fyns oplysninger fik elever på gymnasiet allerede klokken 07.20 at vide på SMS, at de ikke skulle møde op til første modul på skolen.

På Facebook skriver Nyborg Gymnasiums rektor Henrik Vestergaard Stokholm, at politiets tilstedeværelse ikke har noget med gymnasiets elever eller ansatte at gøre.

- Fyns Politi har siden i morges ledt efter en mistænkelig person på skolen. Det har ikke noget med skolens ansatte, elever eller aktiviteter at gøre. Politiets efterforskning trækker ud, og derfor kan vi ikke åbne skolen i dag, og ingen må ikke møde op eller komme ind. Vi aflyser derfor alle aktiviteter og undervisning, skriver Henrik Vestergaard Stokholm.

Aflyst debat

Udover den daglige undervisning skulle gymnasiet torsdag også have været ramme for en større valgdebat klokken 10.00 for eleverne.

Her var blandt andre Venstres Lars Christian Lilleholt, Socialdemokratiets Trine Bramsen og den konservative Mai Mercado inviteret til debat.

- Det jeg har fået at vide er, at det er en person, der ikke har tilknytning til skolen, og at det er en eftersøgt person, som bliver jagtet af politiet, og som har søgt tilflugt på skolen, fortæller Mai Mercado til TV 2.



Det har endnu ikke været muligt at få bekræftet, hvorvidt truslerne mod gymnasiet er relateret til torsdagens politiske debat.