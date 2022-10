Kort før stor valgdebat: 55-årig mand blev anholdt efter trusler mod gymnasium

En 55-årig mand blev anholdt, efter Fyns Politi massivt var til stede og afspærrede Nyborg Gymnasium torsdag morgen.

Manden er sigtet for at fremsætte trusler mod Nyborg Gymnasium.

Manden blev anholdt på en adresse i Nyborg, efter at politiet iværksatte en eftersøgning af ham både på gymnasiet og på adresser i Nyborg, skriver Fyns Politi i en pressemeddelse.



På grund af truslerne iværksatte Fyns Politi en større undersøgelse af gymnasiet, og derfor blev både undervisningen samt en valgdebat aflyst.

Efter en en omfattende efterforskning og en en grundig juridisk vurdering af sagen er den 55-årige mand torsdag eftermiddag blevet løsladt igen.

- Vi er klar over, at det kan have virket voldsomt for borgerne i Nyborg og i særdeleshed for eleverne og de ansatte på Nyborg Gymnasium, at vi fandt det nødvendigt at rykke ind på gymnasiet af hensyn til borgernes sikkerhed og tryghed. Baggrunden var, at vi havde modtaget en række oplysninger, der gjorde det nødvendigt.

- Heldigvis har efterforskningen nu vist, at der altså ikke var alvorlig fare på færde, og det er vi selvfølgelig glade for at kunne fortælle borgerne, siger politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Stor indsats

Fyns Politi var hele morgenen massivt til stede omkring gymnasiet.

Det bekræfter Charlotte Nyborg, der er pressemedarbejder ved Fyns Politi.