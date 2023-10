Kraftig blæst kan lukke Storebæltsbroen

Storebæltsbroen er endnu ikke påvirket af vejret, men der er stor sandsynlighed for, at det vil forholde sig anderledes i aften. Det fremgår af dens hjemmeside.

For hvis middelvinden når over 25 meter i sekundet, vil broen lukke for al biltrafik. Det vil i så fald blive engang i aften og i løbet af natten til lørdag. Ifølge TV 2s meteorolog Jens Ringgård er der en god risiko for, at vindstyrken når så højt op.

Ifølge vindprognosen fra DMI forventes den største risiko for vindstyrker over 25 meter i sekundet fra fredag aften klokken 21 til lørdag morgen klokken 04.



Allerede når middelvinden når op på 15 meter i sekundet, vil vindfølsomme køretøjer ikke få lov at passere. Det kan allerede ske midt på dagen i dag.