Kraftig brand: Politiet advarede om røggener

Sidst på aftenen tirsdag udbrød der brand i et rækkehus på Helgetoftevej i Nyborg.

Branden udviklede så kraftig røg, at Fyns Politi klokken 01.13 på Twitter advarede om, at røgen drev ind over haveforeningen Helgetoften sydvest for stedet.

"Giver det gener, så gå indendøre og luk vinduer/døre, samt sluk for evt. ventilationsanlæg", skrev vagtchef Hans Jørgen Larsen, Fyns Politi.

- Ingen er kommet til skade og vi ved endnu ikke noget om årsagen til branden, siger vagtchefen onsdag morgen.

Han oplyser desuden, at branden er slukket.

