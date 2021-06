Kraftigt regnskyl skyld i olieudslip i havnebassin

En borger opdagede søndag, at der bredte sig en blåviolet film på vandet ved Vesterhavnen i Nyborg, og Beredskab Fyn blev tilkaldt.

Vagtchefen kunne konstatere, at der lå et tyndt lag olie på vandet på et areal, der var omkring 20 meter bredt og 150 meter langt, og en båd blev sat i vandet.

Herfra kunne man se, at udslippet stammede fra en betonrørsudledning på Vesterhavnen. Et rør der ifølge havnefogeden udleder overfladevand fra havnen.

- Min vurdering er, at det er formiddagens kraftige regnskyl, der har renset området fri for bilernes udstødningsrester og oliedryp, som har hobet sig op i den lange periode med tørvejr, siger Jesper Domar Rossen, der er indsatsleder ved Beredskab Fyn.