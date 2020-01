Krise: Medlemsflugt og gæld kan knække golfklub

Sct. Knuds Golfklub på Knudshoved er en af landets ældste golfklubber. Men medlemsflugt og gæld truer klubben med konkurs, hvis ikke ledelsen kan finde en redningsplan.

- Vi er ude i ret store økonomsike vanskeligheder, som skyldes forskellige ting. Men primært, at vi over de senere år har mistet rigtig mange medlemmer, forklarer formand Jørn Nielsen til TV 2/Fyn.

Alene er der ved årsskiftet forsvundet 75 medlemmer. Og det kan mærkes. Og så kommer restgælden på det klubhus klubben fik i 2009. Klubhuset kostede 20 milioner kroner.

Men det, der skulle være klubbens juvel, er gået hen og blevet en kæmpe sten om halsen. Klubben skylder stadig 15 millioner kroner på huset, og dalende medlemstal gør ikke økonomien bedre.

- Så kan man selv regne ud, at 75 medlemmer, der forsvinder, det er rigtig mange penge.

- Og når vi samtidig skal forrente og afdrage 15 millioner kroner, så er vi i store vanskeligheder, uddyber Jørn Nielsen.

Klubben har nedsat et rekrutteringsudvalg, hvor medlemmer skal tage mere ejerskab og forsøge at hverve flere medlemmer gennem deres netværk.

- Vi er nød til at prøve, at gøre alt. Og det vil også gerne gøre for at få penge, siger Johan Daniel Jensen, som er formand for klubbens markedsføringsudvalg.

- Jeg tror ikke der er noget, der skal være helligt, vi er nødt til at på alt for at skaffe penge og engagement, tilføjer han.

Den største forhindring kommer i næste uge, hvor golfklubben skal til møde i banken og gøre golfhoserne grønne.

Hvis I ikke får en aftale med banken hjem, hvad risikerer I så?

- Så risikerer vi i yderste konsekvens, at klubben lukker. Det er det korte svar, siger Jørn Nielsen.

Men for formanden er håbet lysegrønt som en putting green, og Jørn Nielsen håber også at kunne tilbyde golf i Nyborg i fremtiden.

- Jeg er optimist. Indtil andet er bevist, siger formanden.

Sct. Knuds Golfklub anses blandt golfeksperter stadig for at have en af landets bedste golfbaner.

