Krisemøde: Udfordret byråd vil finde kammertonen

Han mener, det er nødvendigt at finde den gode stemning og et frugtbart arbejdsfællesskab både af hensyn til kommunens ansatte og borgerne i Nyborg.

- Min forhåbning er, at vi får drøftet tingene igennem i aften. Jeg har noteret, at alle kommer, og det tolker jeg som, at alle er interesseret i at få en god drøftelse af de her forhold, siger Kaj Refslund.

Ryggen mod muren

Professor i offentlig organisation og ledelse, Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet, har tidligere over for TV 2 Fyn gjort opmærksom på, at Nyborgs politikere er tvunget til at finde melodien igen, hvis man vil have en velfungerende kommune og skabe resultater.

Og ifølge chefredaktør Arne Ullum fra NB Kommune bør det være muligt.

- Det er ikke udtryk for en super samarbejdstilstand, når man er nødt til at indkalde til sådan et møde. Jeg har set kommuner, hvor man har haft årelange stridigheder, og hvor det er lykkedes at komme tilbage på sporet igen. Men det kræver, at alle har et oprigtigt ønske om et bredt samarbejde, siger han.

