Kritik af medicinhåndtering giver påbud til hjemmepleje

Uforsvarlig medicinhåndtering, ufuldstændige sygeplejefaglige vurderinger samt utilstrækkelig journalføring giver "større problemer af betydning for patientsikkerheden" i Hjemmesygeplejen Nyborg.

Det tre kritikpunkter har derfor givet Hjemmesygeplejen Nyborg et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte 8. juni et varslet tilsyn med Hjemmesygeplejen Nyborg. Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen i forbindelse med et tidligere tilsyn havde konstateret mangler i de sygeplejefaglige vurderinger og dokumentationen heraf i patientforløb, hvor der var videredelegeret sundhedsfaglige opgaver fra sygeplejen til hjemmeplejen.

Ved tilsynsbesøget konstaterede styrelsen blandt andet, at der var fejl og mangler i medicinhåndteringen på behandlingsstedet. Det er styrelsens vurdering, at det udgør en alvorlig risiko for fejlmedicinering, hvis medicinlisten ikke føres systematisk og ikke sikres opdateret.

Styrelsen vurderer, at fejlene og manglerne i relation til de sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå og journalføringen samlet set udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.