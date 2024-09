Kritiseret børnehave har efterkommet påbud

Der hænger ikke længere et påbud om at forbedre arbejdsmiljøet hos Skovbrynets Børnehus i Nyborg. Det fremgår af en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

Børnehuset fik 21. november 2023 et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi børnehavelederen Ulla Nielsens krænkende handlinger øgede de ansattes risiko for at få stress, angst, depression, hjertekarsygdomme samt i nogle tilfælde at udvikle posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

I forbindelse med tilsynsbesøget 17. juni 2024 blev der ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, fremgår det af besøgsrapport, hvori det oplyses, at Arbejdstilsynet talte med Ulla Nielsen og arbejdsmiljørepræsentant Janni Jensen.