Kryds bæltet til fods: Broløbet fejrer Storebæltsbroens 25-års fødselsdag

Nu kan du igen snøre løbeskoene og krydse Europas næstlængste hængebro til fods.

Broløbet Storebælt vender nemlig tilbage i 2023 for at kunne fejre Storebæltsbroens 25-års fødselsdag.

- Nu er det 25-år siden, den blev indviet og det er virkelig værd at fejre. Vi fejrede indvielsen med et løb, og nu fejrer vi 25-års fødselsdag med et løb, fortæller en af arrangørerne bag Broløbet, Carl Haals, der har været med til at arrangere broløb siden slutningen af 1990'erne.

I 1998 var løberne med til at indvie Storebæltsbroen, da lavbroen var færdigbygget og klar til togtrafik. Siden da har omkring 83.000 løbere taget den 21 kilometer lange tur med den fantastiske udsigt tværs over broen.

Anderledes end det plejer

Arrangørerne er allerede gået i gang med planlægningen af løbet, som kommer til at foregå i den ene side af broen. Det andet spor vil fortsat være åbent for trafik.

- Det nordlige spor bliver til løberne, og det sydlige spor bliver så en dobbeltrettet landevej. Man kan stadigvæk komme til og fra Fyn, siger Carl Haals.

Selve ruten bliver denne gang lidt anderledes, da løberne ikke kommer til at forlade broen på Sprogø, som de ellers tidligere har gjort. Det har arrangørerne valgt for at undgå at stresse fuglene på øen i deres yngleperiode.

Der bliver sat 10.000 billetter til salg til broløbet i 2023, hvilket er 2.000 færre end normalt. Selvom der stort set hver gang har været tæt på udsolgt, har man af praktiske årsager valgt ikke at sætte flere til salg.

For det er ikke uden logistiske udfordringer at arrangere så stort et løb tværs over Storebælt.

- Løbere fra Sjælland skal transporteres til Nyborg inden løbet, og løbere fra Fyn skal tilbage til Nyborg efter løbet, siger Carl Haals.

Han fortæller samtidig, at der planlægges en masse underholdning i både start- og målområde, men vil endnu ikke løfte sløret for, hvad det indebærer.