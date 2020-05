Kulturen må vente: Museer føler sig forbigået

I to måneder har dørene til de fynske museer været lukkede på grund af faren for coronasmitte, og kulturinteresserede fynboer har derfor ikke kunne få stillet deres behov.

Det er et stort plaster på såret at kunne sige, at det efter alt at dømme bliver den 8. juni, vi får lov til at åbne igen Erland Porsmose, direktør, Østfyns Museer

Og museumsdørene, hvor der bagved gemmer sig et væld af fynsk kultur og historie, skal holdes lukket lidt endnu, for de fynske museer blev i fase to af genåbningen forbigået. Og det undrer direktør for Østfyns Museer Erland Porsmose sig noget over.

- Ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv undrer det ikke alene mig, men også alle andre. Vi fik en liste over hvilke aktiviteter der var grønne, og altså havde ingen risiko for smitte, og hvilke der var gule og røde. Og nu er det hele blevet vendt på hovedet, siger Erland Porsmose til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Man har valgt røde aktiviteter til og grønne aktiviteter - som museer og zoologiske haver - fra. Det er tydeligt at se, at politikerne har tænkt mere på økonomi og på, hvordan man etablerer en så normal hverdag som muligt, siger han.

Rart med en klar udmelding

For nogle kan det dog virke underligt, at man i genåbningens anden fase har tilladt buffeter at åbne, men man kan ikke gå en tur i Den Fynske Landsby, som råder over 20 hektar udendørs.

På pressemødet tirsdag sagde statsminister Mette Frederiksen selv, at hun godt forstår, at nogle af valgene virker underlige, men at det alt sammen handler om at holde smittetrykket nede.

De fynske museer har derfor affundet sig med at skulle vente lidt endnu med at kunne åbne igen. Og Erland Porsmose er trods alt glad for den klare udmelding om, hvornår de så kan se frem til at slå dørene op igen.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores ansatte glæder sig til at komme på arbejde igen, og det blev det ikke til i denne omgang. Derfor er det et stort plaster på såret at kunne sige, at det efter alt at dømme bliver den 8. juni, vi får lov til at åbne igen, siger han.

Lever af at samle mennesker

Spørger man Odenses by- og kulturrådmand Jane Jegind, så er det utroligt vigtigt, at museerne får lov at åbne i tredje fase. Ikke kun for fynboernes skyld, men også fordi kulturlivet er et stort erhverv.

- Kultur- og fritidssektoren er jo faktisk en virkelig stor industri og et stort erhverv i Danmark, som beskæftiger rigtig mange og tilsigter en stor omsætning. Så selvfølgelig er det vigtigt, at det kommer i gang igen, siger Jane Jegind og fortsætter:

- Vi kan ikke gøre andet end at håbe, og tiden tikker jo også, så vi kommer nærmere og nærmere fase tre. Men det ville da ikke gøre noget, hvis noget af kultur- og fritidslivet kunne åbne hurtigere, siger hun.

Østfyns Museers direktør håber også, at løftet om at kunne genåbne i fase tre holder stik. Og så håber han også, at forsamlingsforbuddet vil blive hævet.

- Vi planlægger i høj grad efter, at kunne genåbne den 8. juni, og vi håber også, at det holder stik, at vi kan forsamle mellem 30 og 50 mennesker til den tid, for vi museer lever jo af at samle mennesker, siger Erland Porsmose.