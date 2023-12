Kulturhus får tocifret millionbeløb: - Det er en drøm, som går i opfyldelse

- Tilsagnet fra Nordea-fonden giver mulighed for en helt ny type aktiviteter i Nyborg. Provinsbyer på vores størrelse må normalt se langt efter værkstedsfaciliteter som kulturloftet – det er ganske enkelt fantastisk, at vores ønsker og drømme om kunstneriske aktiviteter for børn, unge og voksne går i opfyldelse, har formand for Nyborgs Kultur- og Fritidsudvalg, Sonja Marie Jensen (S) tidligere fortalt.

Projektet omfatter desuden et nyt indgangsparti til stedet, hvor der både vil være direkte adgang til værkstederne på 3. sal, uden at forstyrre koncerter eller teater i Bastionens store sal, men også nemmere adgang for handicappede. Huset får også udsigtspunkter, så man kan betragte byen lidt fra højden.



Fire store fonde

Lokale-og Anlægsfonden kommer med den største portion penge til projektet, som har været fire år undervejs. Men også Nordea, Energistyrelsen og Realdania kommer med store beløb.

Realdania støtter med 5 millioner kroner og har lagt vægt på "bæredygtige tiltag, der både bevarer den gamle teaterbygnings arkitektoniske værdier, genbruger materialer og samtidig mindsker energiforbruget."

- Vi ser et stort potentiale i, at Kulturloftet kan blive et dynamisk mødested for de lokale. Der ligger klare planer for, hvordan man vil inddrage forskellige kulturaktører og for, hvordan STU-elever skal være en del af dagligdagen på Kulturloftet og bidrage til driften, siger Thomas Waras Brogren, projektchef i Realdania.