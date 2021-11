Kulturminister efter nyt lovforslag: Der er grund til at feste i Nyborg

Slotsprojektet blev nedstemt i Miljø- og Fødevareklagenævnet med 4-3, fordi nævnet vægtede fredningen af de historiske arealer rundt om Nyborg Slot højere end formidlingen af historien, der ligger i det 350 millioner kroner dyre projekt, der blandt andet vil tilføre en ny formidlingsfløj til slottet.

- Der er grund til at feste i Nyborg i dag. Det har været en lang proces for Nyborg Slot. Og det, der har været behandlet i det her forslag, er noget af det, der har skabt frustration i blandt andet Nyborg. Det gælder blandt andet i forhold til behandlingen af klager og i forhold til, hvor let eller svært det er at få dispensation fra fredningsloven, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Ifølge udkastet vil der fremover blive lagt mere vægt på formidlingen af historien, hvor det tidligere er bevarelse af kulturarvsminder, der har vægtet højst.

Anlægslov kan speede processen op

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og museumsdirektør Erland Porsmose, der står bag slotsprojektet, mener, at der skal en anlægslov til at sætte hurtigt gang i slotsprojektet i Nyborg.

For en ny museumslov gør det ikke alene. Den vil blot betyde, at man skal starte forfra i Nyborg med ansøgninger til projektet med fare for, at de 350 millioner kroner, som blandt andet Realdania Fonden og A. P. Møller Fonden har sat af til projektet, vil søge andre steder hen.