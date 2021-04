Kunne ikke vente på genåbning: Modne kvinder har bare rykket træningen udendørs

- Vi er rigtig glade, for det giver nogle muligheder for, at vi kan åbne lidt af blandt andet den indendørs idræt igen. Jeg tror, de ældres livskvalitet har været hårdt ramt, og nu tror jeg, at det bliver stærkt forbedret, siger Carsten Kudsk.

Fortsætter udendørs indtil sommer

I mellemtiden fortsætter gymnastikkvinderne træningen udendørs. De udøver sammen en sport, der går under navnet Chi Gong. I store træk handler det om et kontrolleret åndedræt og rolige bevægelser.

- Første gang vi trænede udenfor, sad der to duer og så på. Så jeg tror, de synes, at det så godt ud, siger Birgit Berg Pedersen.