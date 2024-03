Kvægejer kimes ned af vrede borgere - hvorfor har de ikke vand?

Det sker gerne, at der to - tre gange om ugen er nogen, der ringer til kvægejer Jan Toftegaard for at fortælle ham, at karret i hans fold ved Nyborg Station er tomt. Om sommeren får han sådanne opkald dagligt.

- Folk har ikke nogen forståelse for, hvordan dyrene har det. Folk har bare brug for at skælde ud. Der er en vandkop til dyrene, hvor de altid kan få vand, og den er ret synlig, forklarer Jan Toftegaard til TV 2 Fyn.

