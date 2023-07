Landets sværeste og værste indsatte er igen rykket til Nyborg Fængsel

Nogle af landets sværeste og værste indsatte er nu rykket til Nyborg Fængsel.

Det er den såkaldte fokusafdeling med bandemedlemmer fra det nu ulovlige gruppe Loyal to Familia, der nu er blevet flyttet fra Enner Mark Fængsel ved Horsens og ind det gamle statsfængsel.

Direktoratet for Kriminalforsorgen vil ikke kommentere omplaceringen af bandemedlemmerne.

Men i sommerhilsen fra den 12. juni informerede en områdedirektør i Kriminalforsorgen alle fængselsbetjente vest for Storebælt om flytningen.

- Stor tak til det dygtige personale på både Enner mark og Nyborg i forbindelse med overflytningen nu her, står der i mailen.

Ikke mandskab nok

Fokusafdelingen huser det klientel, fængslerne kæmper mest med for tiden. Bandemedlemmerne sidder under et stramt regime uden frihed eller fællesskab.

Og det kræver flere fængselsbetjente, end der typisk er på en almindelig afdeling.

Det er i sig selv en udfordring for Nyborg Fængsel, der ligesom landets øvrige fængsler er hårdt pressede, lyder det fra Brian Kristiansen, som er fællestillidsrepræsentant for fængselsbetjentene i Syddanmark.

- Selvfølgelig er der ikke mandskab nok til det, for der mangler personale. Så det kommer til at give endnu mere overarbejde, siger han.

Det samme siger Jesper Poulsen, som er tillidsmand i Nyborg Fængsel.

- Det er bekymrende, for i øjeblikket er vi ikke nok. Det er vi måske om et års tid, men lige nu er vi simpelthen ikke nok folk, siger han.

Det er bestemt, at fængselsbetjentelever ikke må have vagter på fokusafdelingen. Men for at hjælpe kollegerne i Nyborg Fængsel følger der i en overgangsfase fængselsbetjente med fra Enner Mark for både at dække vagter, men også for at give viden om afdelingen og klientellet videre.

Nyborg Fængsel er et af de få fængsler i Danmark, hvor man skal kunne håndtere den slags indsatte, men det kommer stadig til at kræve et stort fokus på, hvordan regimet skal køres.

- De har en adfærd som ingen andre indsatte. De er voldsparate på en helt særlig måde, og det har vi set gentagne gange. Derfor skal hele værktøjskassen i spil, men vi kan stadig aldrig gardere os mod en gal mands værk, siger Brian Kristiansen.

Fra Nyborg til Horsens – og tilbage igen

Netop det fik fængselsbetjentene i Enner Mark Fængsel at mærke i februar. Her gik en indsat fra netop fokusafdelingen til angreb på en fængselsbetjent med en tilspidset tandbørste.

Fængselsbetjenten blev stukket med flere stik i halsen og fik i den forbindelse flere alvorlige skader. Sydøstjyllands Politi kategoriserede efterfølgende overfaldet som et drabsforsøg.

Den episode er ifølge TV 2 Fyns oplysninger en af grundene til, at fokusafdelingen nu skal flyttes fra Enner Mark.

Paradoksalt nok blev fokusafdelingen flyttet fra Nyborg til Enner Mark for omkring seks år siden.

I 2016 havde Nyborg Fængsel også en fokusafdeling, hvor bandemedlemmer var placeret. De indsatte fra primært Loyal to Familia havde i en længere periode været utilfredse med forholdene, de sad under. Konflikten kulminerede en sommeraften, da en fængselsbetjent blev skudt to gange i benene foran porten til Nyborg Fængsel.

Det gik hårdt ud over ham og en stribe af hans kolleger, som efterfølgende måtte sygemelde sig og siden stoppe med at arbejde. Efter den periode blev fokusafdelingen flyttet til Enner Mark Fængsel.

- Der var enighed om, at Nyborg skulle have en pause, siger Jesper Poulsen, tillidsmand i Nyborg Fængsel.

Lovning på, det ikke sker

Angrebet i Enner Mark Fængsel i februar blev begået en dag, hvor der var færre fængselsbetjente på vagt, end der skulle have været.

Der var blevet nedposteret, som det hedder, når man flytter personalet til andre afdelinger for at lukke huller. Men det betød, at fængselsbetjentene på fokusafdelingen ikke var det antal, der i forvejen var bestemt, de skulle være.

Jesper Poulsen fortæller, at han af sin ledelse har fået at vide, at man ikke vil nedpostere på den kommende fokusafdeling i Nyborg Fængsel.

- Jeg har fået lovning på, at det ikke kommer til at ske. At man vil kigge alle andre steder hen, inden der bliver nedposteret her, siger Jesper Poulsen.

TV 2 Fyn har flere gange fortalte om massiv mangel på fængselsbetjente i Nyborg Fængsel.