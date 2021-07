Larmende unge: - Det er et helvede med al den støj

Politiinspektøren bekræfter, at de har holdt ekstra øje med den nye marina i Nyborg.

- Og det har så gjort, at vi ikke har set, at der er øget behov for at forsætte tilsynet dernede, siger Peter Risager Haslund.

Han har bemærket, at under corona har de fået flere henvendelser om støjgener.

- Folk er ikke ude og rejse. Der er mange flere hjemme, og så oplever de også lidt mere musik til ulempe, siger han.

Som udgangspunkt udsteder de ikke bøder eller konfiskerer de såkaldte soundsbokse, medmindre en dialog med folk ikke fører nogen steder.

Ikke alle beboer er generet

Men ifølge Lise Saxtorp har den øget opmærksomhed endnu ikke hjulpet. Hun har også forsøgt at henvende sig direkte til de larmende unge.

-Siger man noget til de unge mennesker, så får man et beskidt svar eller også får man set en hvid numse, siger hun.