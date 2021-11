Lars Petersen fra LA er alene på listen - få kandidater har før fået "for mange" stemmer

Men vælgernes stemmer tildelte partiet to mandater, og det betød, at det ekstra blev videregivet til de konservative, som DF var i valgforbund med. Noget lignende skete for DF i Brøndby i 1997, hvor partiets eneste kandidat fik stemmer nok til fire mandater.

- Det var spektakulær med spektakulært på, siger Ulrik Kjær om den usædvanlige situation.

- Hvis det er den rigtige kandidat, er det ligemeget, om han står der alene. Ellers gælder det om at have så mange kandidater som muligt af den simple årsag at netværk, naboer og venner også har en betydning i kommunalpolitik.

Håber på fornyelse

Helt så spektakulært forventer Lars Petersen dog ikke, at det bliver for Liberal Alliance i denne omgang.

- Vi håber, at det kan give et mandat, men vi bliver heller ikke skuffede, hvis vi ikke får det. Vi vil dog gerne have nogle nye folk ind i byrådet. Så dér bliver vi skuffede, hvis det ikke sker, siger han.