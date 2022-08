Lastbil med 700 smågrise væltet

Kort før klokken otte tirsdag morgen er en lastvogn med grise væltet i Nyborg. Grisetransporten er væltet i rundkørslen Hjulbyvej/Bøjdenvej.

Det oplyser Fyns Politis vagtchef Steen Nyland til TV 2 Fyn.



I alt 700 smågrise befandt sig i lastbilen. Flere af dem er blevet slået ned på stedet, mens andre er flyttet over i en anden lastbil for at blive transporteret væk fra stedet. Dyrlæger fra Ringe Dyrehospital er til stede ved uheldet.

- Der bliver formentlig spærret i en rum tid, og man skal finde helt andre veje. Det kommer til at stå på længe, fortæller han.

Klokken 10.20 siger Steen Nyland, at det fortsat vil tage flere timer at få ryddet rundkørslen.

Chaufføren er chokeret over uheldet, men ifølge vagtchefens oplysninger er han uskadt.

Det er endnu usikkert, hvorfor lastvognen tippede i rundkørslen.

- Men han har i hvert fald kørt for hurtigt efter forholdene, siger Steen Nyland.