Lige om lidt: Sundhedshus til 80 millioner i Nyborg

Nyborg er kommet et stort skridt nærmere et sundhedshus til 80 millioner kroner.

Byens sundhedsudvalg og ældreudvalget besluttede synkront i går at sende de fuldt finansierede planer til endelig vedtagelse i byrådet.

Det 5.600 kvadratmeter store sundhedshus skal være et tværfagligt hus bestående af læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, sygeplejersker og forventes indflytningsklart i 2023.

På forhånd har flere af byens lægehuse vist interesse for at rykke ind i de nye lægehus, der skal huse 20 rehabiliteringssenge. Det gælder blandt andre lægehuset på Enghavevej. Placeringen er mellem Nyborg Destilleri og Rema 1000.

En af huset store opgaver bliver at tage imod de patienter, der bliver udskrevet fra Nyt OUH, der i stigende grad vil udskrive patienterne efter kortere tids indlæggelser.

Lægehuset skal også udbedre den eksisterende lægemangel i Nyborg By ved at skabe et attraktivt fagligt miljø.

Sidste år bevilgede regeringen 17 millioner kroner til lægehuset. Kommunen har selv afsat 30 millioner kroner i budgettet, og der er hensat 33 millioner kroner på posten anlægsreserver.

Man kan altså gå i gang uden at skulle ud på lånemarkedet.

Sundhedshuset skal også varetage opgaver med kronisk syge, og dem har Nyborg mange af. 39 procent af byens indbyggere havde en kronisk sygdom i 2017, og andelen af ældre er fortsat stigende.

Sundhedshuset indgår som led i en samlet plan om at binde havneområdet sammen med den indre by, og kommunen benytter lejligheden til at lave to udbud.

Totalentreprenøren skal samtidig købe et areal, som kommunen ejer på den såkaldte midterpier, der ligger i umiddelbar nærhed af området.

Kommunen købte området i 2017 for 14,5 millioner kroner for at have hånd i hanke med udviklingen på grunden, og den nye totalentreprenør skal udarbejde en samlet helhedsplan for byggeri på grunden, som kommunen skal godkende.

Derudover omfatter området det sidste areal i Havnegadekvarteret.

Arealet er ejet af DSB, men Boligforeningen Holmegaarden er interesseret i at udvide deres afdeling i området ved inddragelse af det pågældende areal.

Inden kommunen kan bygge lægehuset, skal man købe arealet af DSB for 5,5 millioner kroner. Kommunen skal afholde alle omkostninger til fundering og eventuel forureningsoprensning.

Lægehuset får mulighed for at rumme andre sundhedsudbydere og patientforeninger.

Ud over at sundhedshuset kan modtage borgere tidligere fra sygehuset, vil de 20 aflastningspladser også frigive de nuværende rehabiliteringspladser på Jernbanebo til plejeboliger.

Der er samlet set balance på driften ved flytning af de midlertidige pladser fra Rehabiliteringscenteret til Sundhedshuset og omdannelsen af Jernbanebo til plejecenter med 25 plejeboliger.

Når kommunen er bygherre på sundhedshuset, kan der opnås en årlige lejeindtægt på 3,3 fra brugerne, og på Jernbanebo betaler de nye plejeboligs-beboere husleje i modsætning til de nuværende borgere på midlertidigt ophold.