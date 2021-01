Ligestilling på museum: - Kvinder fylder for lidt i vores historie

Østfyns Museer sætter nu ligestillingen helt op i toppen af dagsordenen.

Det gør de med vedtagelsen af et forslag, der skal sikre, at museerne fremover altid arbejder bevidst med ligestillingen inden for tre specifikke områder; ansættelser, udstillinger og historisk formidling.

Men selv om der nu er nedskrevne regler for ligestilling, er det ifølge bestyrelsesformand John Vilhelmsen ikke den store revolution på de østfynske museer.

Der er masser af eksempler på, at vi ikke har været dygtige nok til at fortælle kvindernes historier Jesper Nielsen, bestyrelsesmedlem, Østfyns Museer

- Vi har arbejdet på den her måde hele tiden, men det er en rigtig god idé at skrive det ned. Vi viser omverdenen, at kulturelle institutioner arbejder med ligestilling også, og det, synes vi, er rigtig fint, at vi står i spidsen for, siger John Vilhelmsen.

Bestyrelsesformanden for Østfyns Museer, der blandt andet dækker Nyborg Slot, Johannes Larsen Museet og Vikingemuseet Ladby, forklarer, at ligestilling inden for ansættelsesområdet ikke kommer til at betyde, at man vil vælge nye ansatte primært på baggrund af deres køn - heller ikke selv om kønsfordelingen er skæv i forvejen, som for eksempel blandt museernes inspektører, hvor syv ud af ni er kvinder.

Læs også Islands minister for ligestilling: Hvis jeg havde magten i Danmark, ville jeg lave det her om

- Vi kan ikke vælge en mand, bare fordi det er en mand. Vi vælger den bedste, og hvis den bedste er en mand, så vælger vi manden, og hvis den bedste er en kvinde, så vælger vi kvinden, siger John Vilhelmsen.

Kvinder fylder for lidt

Ligestillingsforslaget blev stillet af det socialdemokratiske byrådsmedlem Jesper Nielsen, der siden 2017 har været byrådets udpegede medlem af bestyrelsen i Østfyns Museer.

Han mener generelt, at Østfyns Museer er gode til ligestilling, men han ønsker, at museerne får endnu mere fokus på kvindernes rolle, både i samtidskunsten og i den historiske formidling.

Ligestilling på Østfyns Museer Østfyns Museer arbejder med ligestilling mellem kønnene som bærende princip i al museets arbejde. Dette kan ses på følgende områder: I ansættelser, hvor man tilsigter ligestilling i alle jobtyper og på alle niveauer i organisationen I udstilling af kunst, hvor man sikrer, at man udstiller værker af både mænd og kvinder i både ældre og samtidskunst I den historiske formidling, hvor kvinder generelt fylder alt for lidt

- Der er rigtig mange kvinder i historien, der har raget op, men som er blevet dækket til igen, fordi de ikke passer ind i historien, forklarer Jesper Nielsen.

Han nævner som eksempel, at der i den historiske formidling tales rigtig meget om kongerne, men ikke om regentparrene.

- Kvinder fylder for lidt i vores historie. Der er masser af eksempler på, at vi ikke har været dygtige nok til at fortælle kvindernes historier, og det skal vi blive endnu bedre til også hos Østfyns Museer. I Ladby står ikke meget om kvinder, og på Nyborg Slot står der heller ikke meget om kvinder, siger Jesper Nielsen.

Vil skabe debat

Han håber med det nu vedtagne forslag, at der i de østfynske mussers historiske formidling bliver plads til flere kvinder, og at museerne bliver tydeligere og bedre til at italesætte kvindernes rolle.

Samtidig håber han også, at initiativet kan være med til at skabe noget debat om emnet.

- Mange andre museer kan med fordel diskutere, om de er dygtige nok til at huske ligestillingen i arbejdet, siger Jesper Nielsen.

Læs også Langt fra lige i dyreverden: Så langt er dyrene fra ligestilling

En af de store bevæggrunde bag Jesper Nielsens forslag er ifølge ham selv, at vi slet ikke er så gode til ligestilling, som vi selv går rundt og tror.

- Mange af vores nabolande er meget bedre til det, end vi er. Men det er en svær samtale i det her land, og jeg forstår ikke, at det skal være så svært, siger Jesper Nielsen.

Han understreger, at ligestilling ikke handler om kvinder, men om køn.

- Det handler ikke om, at der sidder onde mænd og bevidst undertrykker kvinder – men vi skal turde sige det højt. Ikke gør det dogmatisk, men vi skal huske også kvinderne, siger Jesper Nielsen.