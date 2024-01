Live: Nu starter retssag om trafikdrab på fireårig

En 4-årig pige og hendes mor blev den 22. marts 2022 kørt ned i et fodgængerfelt på Vestergade i Nyborg. Moren overlevede mens den 4-årige mistede livet.

I dag, næsten to år efter, skal en dommer og to lægdommere ved Byretten i Svendborg tage stilling til en anklage, som Fyns Politi har rejst mod den 61-årig kvinde som førte bilen fra Kerteminde. Kvinden er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpede omstændigheder. En tiltale som i udgangspunktet giver tre og et halvt års fængsel.

