Lokalpolitikere vil have nye muligheder efter byggesjusk

Lykke Roed er beboer i Vesterhavnen 15, der torsdag blev evakueret på grund af alvorlige fejl i bygningens konstruktion.

- Jeg synes, det er noget forbandet svineri, siger hun.

Sådan lyder den kontante melding, efter det er kommet frem, at Nyborg Kommune har godkendt byggeriet på baggrund af falske oplysninger.

- Jeg mener i bund og grund, at kommunen er mega ansvarlige i dette tilfælde, fordi de har godkendt noget, og det gør de bare via et billede. Altså det billede kunne jeg have taget ud fra et ugeblad, siger Lykke Roed.

Brug for flere værktøjer

Men som lovgivningen ser ud nu, er det det, kommunerne skal. Men det skal laves om, lyder det fra flere lokalpolitikere i Nyborg.

- Jeg mener jo, at vi generelt mangler værktøjer, når vi har med denne her type bygherre at gøre. I andre situationer er der jo mulighed for at finde ud af, hvem man skal samarbejde med, og hvem man ikke skal. Der er noget, der hedder register over dårlige betalere for eksempel. Så værktøjerne findes, men vi kunne godt bruge dem her, siger viceborgmester i Nyborg Michael Gertsen (K).

SF’eren Ole Tyrsted bakker op. Det skal være muligt at undersøge bygherrer endnu mere.

- Så vi undersørger forud for et byggeri; hvad er forhistorien med denne her bygherre, hvad er erfaringen med denne her type byggeri, hvad er deres kompetencer og har de rent faktisk kapital til at løfte denne her type byggeri, siger han.

De her urigtige oplysninger i byggeriet på Vesterhavnen kunne I have fanget, hvis I havde været ude at besigtige byggeriet. Hvorfor gjorde I ikke det?

- Det har vi ikke gjort, fordi vi som udgangspunkt baserer vores samarbejde med bygherre på tillid. I 99 procent af tilfældene er tillid godt, og så er der bare engang imellem, hvor tillid ikke er så godt som i det her tilfælde. Det skal jeg beklage over for de borgere, som har været igennem og er igennem et meget trist forløb, siger Michael Gertsen.

Kommunerne laver kun stikkontroller

Advokat i byggeret, Mads Knudsgaard, peger på, at kommunerne tidligere holdt et mere vågent øje med private byggerier. Sådan fungerer systemet ikke længere.

- Nu er der lavet nogle regler, der siger, at man skal lave stikkontrol i minimum 10 procent af sagerne. Og det gør jo så, at i 90 procent af sagerne får man ikke kigget på det fysisk, forklarer han.

Men den lovgivning er langt fra god nok, mener Lykke Roed.

- Jeg synes simpelt ikke, det hører hjemme nogen steder. Og hvis det er sådan lovgivningen er, så skal den dælen dundrende laves om inde på Christiansborg.