Lov om Nyborg Slot er tættere på end nogensinde

Mere end ti års planer og projekteringer kan snart gå i opfyldelse for Nyborg Slot.

Slottet er ellers løbet ind i mange hindringer på vejen til et renoveret slot med en tilstødende museumsbygning. Men fredag sender Kulturministeriet et nyt lovforslag om Nyborg Slot i høring.

Loven skal sikre, at udbygningen er bestemt ved lov, og dermed ikke kan stoppes af klagenævn, som det tidligere er sket.

Den oprindelige istandsættelse af Nyborg Slot begyndte i 2017, hvorfor store dele af slottet allerede er gennemrenoveret. Men i 2020, kort inden man skulle begynde på den nye museumsfløj, bremsede Miljø- og Fødevareklagenævnet projektet.

- Kan ikke gå hurtigt nok

Afgørelsen kunne ikke påklages og var endelig. Projektet var faldet.

En anlægslov er den eneste vej udenom, og kræver en længere politisk proces at vedtage. En anlægslov er nemlig en lov, som definerer at et projekt skal gennemføres, frigjort fra visse andre love og regler.

Normalt bruges den type lov om store anlægsprojekter som motorveje og jernbaner, men det er tidligere sket, at en kulturinstitution er blevet vedtaget i en anlægslov, da Statens Kulturhistoriske Museum skulle bygges i Botanisk Have.

- Det kan ikke gå hurtigt nok med at få gang i maskinerne, så vi kan se et færdigrenoveret Nyborg Slot med en ny ringmur, højere tårn og en flot formidlingsbygning. Nu har vi fundet pengene, som har reddet projektet. Det glæder mig meget, at vi nu tager det næste vigtige spadestik, siger Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M)



327,6 millioner

Kulturministeren aftalte for halvanden måned siden en finansieringsplan i samarbejde med Nyborg Kommune, A.P. Møller Fonden og Realdania.

Når projektet forventeligt står færdigt i 2028, estimeres det at have kostet 327,6 millioner kroner.

Før renoveringen og udvidelsen kan genoptages, skal høringsfasen afsluttes, hvilket sker 23. august i år, hvorefter den behandles politisk i Folketinget. Det sker forventeligt i løbet af det næste halve år.

Som en del af forarbejdet til loven har Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af projektet. Den konkluderer, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet. Også denne vurdering er i høring til 23. august.