'Lugtede ad helvede til': Bygherre kendte til kemisk lugt allerede i går

- Tilsyneladende var det en kombination af varmt og stillestående vejr, der frigav lugte, og det lugtede "ad helvede til", kunne Innovaters folk konstatere, oplyser Morten Lykke.

Tirsdag formiddag blev beredskabet tilkaldt efter, at borgere havde klaget over lugten, og så gik det stærkt med at trykke på den store alarmknap.

Hele bydelen fra Rena mod motorvejsafkørslen på Knudshovedvej, afkørselsrampen fra motorvejen og Nyborg Banegård blev afspærret. På grund af vindretningen var der tydelige kemikalielugte i banegårdsområdet, og myndigheder lukkede for passagerer og togstop.

Beredskabsstyrelsens eksperter kunne dog efterfølgende konstatere, at de fundne koncentrationer af formentlig fenol ikke var sundhedsskadelige.

Og klokken cirka 12.30 blev afspærringerne ophævet.

- I lyset af den efterfølgende udvikling, kan man selvfølgelig godt føle, at myndighederne gjorde lidt rigeligt ud af situationen, men på den anden side er det også betryggende, at man ikke tager nogen chancer, siger Morten Lykke.

Innovater sendte selv 20 mand hjem fra byggepladsen, mens ansatte hos butikker i vindretningen bl.a. McDonalds,, Circkle K, Lidl of Carls Jr. blev evakueret.

Ifølge Morten Lykke mangler firmaet kun ganske få meters kloakarbejde for at færdiggøre det sidste gravearbejde på grunden. Herefter bliver der asfalteret.

Han forventer, at arbejdet er afsluttet inden for ganske kort tid, og at der ikke bliver tale om yderligere lugtgener.

Arbejdstilsynet var også til stede på grunden, men ingen af tilsynets ansatte ønskede overfor TV2 Fyn at kommentere på situationen.

Nyborg Kommune har for kort tid siden meldt ud, at Innovater får et påbud for ikke at have givet kommunen besked om, at der var gravet lugtende materiale op.